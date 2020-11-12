CNN: إدارة ترامب تجبر مسئولي الأمن الداخلي على الاستقالة

كشفت مصادر عن إجبار البيت الأبيض لاثنين من مسؤولي وزارة الأمن الداخلي الأمريكي على الاستقالة من منصبيهما.
واستقال مسؤول كبير في الذراع الإلكترونية لوزارة الأمن الداخلي الأمريكي، وسط تغيير في الأمن القومي من قبل إدارة ترامب، حيث عمل بريان وير كمساعد مدير الأمن السيبراني في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية.
كما استقالت مساعدة وزير الأمن الداخلي للشؤون الدولية فاليري بويد وسط ضغوط من البيت الأبيض أيضا.
وقالت سي إن إن، إن رسالة استقالة وير، موجهة إلى ترامب وتقول إن استقالته سارية من يوم الجمعة. في ذلك، كتب أنه كان شرفًا لي أن أخدم، وسلط الضوء على عمله في أمن الانتخابات والاستجابة لجائحة كورونا.
وكتب في رسالته إلى أصدقائه: "بحزن شديد" و "الوقت مبكر". واستمر في سرد إنجازاتهم خلال فترة ولايته. لقد وفرنا يوم الانتخابات من التدخل الأجنبي.
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