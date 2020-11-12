ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيوقف فورًا بناء الجدار الحدودي الجنوبي الخاص بسلفه المنتهية ولايته دونالد ترامب بمجرد أن يؤدي اليمين الدستورية، لكنه سيترك كل ما تم تنفيذه حتى الآن.
ووفقًا للصحيفة البريطانية، أنفقت إدارة ترامب حتى الآن، 15 مليار دولار على تعزيز المنطقة بالحواجز القائمة وبناء سياج حاجز جديد يبلغ ارتفاعه 30 قدمًا.
وفي حين أنه تم بناء 400 ميل من هذه الحواجز المعدنية، إلا أن 12 ميلًا فقط من الحدود لم يكن بها نوع من الحاجز الحالي، حسبما ذكرت صحيفة "دالاس مورنينج نيوز".
ومن جانبه، قال النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، هنري كويلار، إن عدم اختيار الناخبين لترامب يرجع إلى حد كبير إلى معارضة الأمريكيين للجدار الحدودي، مضيفا: "لقد كان استفتاءً على الجدار".
يعمل كويلار في لجنة الاعتمادات في مجلس النواب، وكان هناك لعرقلة مناورات ترامب المتعلقة بالميزانية التي أُنفقت على بناء الجدار.
يذكر أنه في عام 2017 وقع ترامب، مرسوما تنفيذيا لبناء جدار على امتداد الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، والذي كان في مقدمة تعهداته خلال حملته الانتخابية عام 2016.
فيما تعهد بايدن، الذي أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية فوزه في الانتخابات الرئاسية، خلال حملته بوقف مشروع الجدار الحدودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقب أداء اليمين.. جو بايدن يمحو جدار ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.