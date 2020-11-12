ترامب يصدر أمرا بمنع الأمريكيين من الاستثمار مع الجيش الصيني

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يحظر على الأمريكيين الاستثمار في ما يقرب من ثلاثين شركة تتعامل مع جيش التحرير الشعبي الصيني، وفقا لـ

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الخميس أن ترامب وقع الأمر التنفيذي، الذي يمنع الشركات والأفراد الأمريكيين من امتلاك أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر من قائمة تضم 31 شركة حددتها الإدارة. وتجادل الحكومة الأمريكية بأن هذه الشركات تدعم تطوير جيش التحرير الشعبي الصيني.

وتستغل الصين بشكل متزايد رأس المال الأمريكي من أجل "تطوير وتحديث أجهزتها العسكرية والاستخباراتية وغيرها من أجهزتها الأمنية"، ما يشكل تهديدًا للولايات المتحدة، وفقًا للأمر التنفيذي الموقع، اليوم الخميس. وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بعد توقيع اتفاق تجاري في وقت مبكر من العام الجاري. كما تعهد ترامب مرارًا وتكرارًا بمعاقبة بكين بسبب جائحة فيروس كورونا ومعاملتها للأقليات المسلمة وقمع المحتجين في هونج كونج. وهدد المسؤولون الصينيون بالانتقام بقائمتهم السوداء الخاصة بالشركات الأمريكية. وتراجعت الشركات الصينية الكبرى - بما في ذلك China Mobile Ltd و China Telecom Corp Ltd - بسبب تقارير عن الأمر التنفيذي الوشيك، والذي سيمنع شركات الاستثمار الأمريكية وصناديق التقاعد من شراء وبيع أسهم 20 شركة صينية حددها البنتاجون على أنها تمتلك العلاقات العسكرية في وقت سابق من العام الجاري.

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