قرر رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، تكليف وزير العدل الأردني، بسام التلهوني، بإدارة وزارة الداخلية، وذلك عقب استقالة الوزير السابق توفيق الحلالمة.

وأعلن وزير الداخلية الأردني، توفيق الحلالمة، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، عقب انتقادات حول اختراق القانون أثناء العملية الانتخابية.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، هاجم ما وصفه، بخرق القانون، أثناء العملية الانتخابية في البلاد، مؤكدا على ضرورة سلامة وصحة المجتمع.

وكتب العاهل الأردني في تغريدة على تويتر: "المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعدٍ على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي".

وأضاف: "نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد".

وكانت العملية الانتخابية شهدت ازدحاما وتكدسا في الحملات الانتخابية لبعض المرشحين في الانتخابات التشريعية بالأردن، على الرغم من الإجراءات والحظر التي تفرضه الدولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".