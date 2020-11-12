ونشرت جورجينا رودريجيز صورة آلانا، وهى داخل المستشفي اثناء ولادتها : وعلقت قائلة" منذ 3 سنوات مع ملاكي الصغير عيد ميلاد سعيد".
ونشر نادي يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت جاء فيه: "يُعلن نادي يوفنتوس عن تعافي كريستيانو رونالدو من عدوى فيروس كورونا بعد أن خضع لمسحة، والتي جاءت سلبية لتنتهي بذلك فترة العزل والتي استمرت 19 يومًا."
وأصيب رونالدو بـ فيروس كورونا يوم 11 أكتوبر الماضي أثناء مشاركته مع المنتخب البرتغالي في دوري الأمم الأوروبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صديقة كريستيانو رونالدو تحتفل بعيد ميلاد ابنتها آلانا: ملاكي الصغير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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