صديقة كريستيانو رونالدو تحتفل بعيد ميلاد ابنتها آلانا: ملاكي الصغير

حرصت الاسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد هجوم نادي يوفنتوس الإيطالي، على الاحتفال بعيد ميلاد طفلتها "آلانا" وذلك على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشرت جورجينا رودريجيز صورة آلانا، وهى داخل المستشفي اثناء ولادتها : وعلقت قائلة" منذ 3 سنوات مع ملاكي الصغير عيد ميلاد سعيد".

ونشر نادي يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت جاء فيه: "يُعلن نادي يوفنتوس عن تعافي كريستيانو رونالدو من عدوى فيروس كورونا بعد أن خضع لمسحة، والتي جاءت سلبية لتنتهي بذلك فترة العزل والتي استمرت 19 يومًا."