رباع سعودي يحقق برونزية العالم في رفع الأثقال

حقق الرباع السعودي علي مجيد خليتيت الميدالية البرونزية في منافسات النتر بوزن 49 كغم ببطولة العالم الافتراضية للناشئين لرفع الأثقال، والمنظمة من قبل اتحاد البيرو لرفع الأثقال، وتستمر حتى الـ18 من شهر نوفمبر الجاري، بعد تمكنه من رفع 95 كيلو في لعبة النتر ليحل ثالثاً في أول بطولة عالمية يشارك فيها.

حقق الرباع السعودي علي مجيد خليتيت الميدالية البرونزية في منافسات النتر بوزن 49 كغم ببطولة العالم الافتراضية للناشئين لرفع الأثقال، والمنظمة من قبل اتحاد البيرو لرفع الأثقال، وتستمر حتى الـ18 من شهر نوفمبر الجاري، بعد تمكنه من رفع 95 كيلو في لعبة النتر ليحل ثالثاً في أول بطولة عالمية يشارك فيها.

وتعد هذه البطولة إحدى البطولات العالمية الرسمية المدرجة ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للعبة، والتي كان من المقرر إقامتها في العاصمة البيروفية ليما، وبسبب ظروف جائحة كورونا المستجد أقيمت افتراضياً عن بعد، بمشاركة أقوى الرباعين العالميين.

ويستكمل اليوم الفريق السعودي في رفع الأثقال مشاركته في بطولة العالم، ففي منافسات وزن 61 كغم الرباع حسن المرزوق، فيما يشارك جواد القيصوم بمنافسات وزن 67 كغم، وحسين الدحيليب في منافسات وزن 73 كغم.