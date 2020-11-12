السودان: العفو العام عن جميع من حمل السلاح باستثناء هذه الحالات

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى اليوم قرارًا بالعفو العام عن جميع من حمل السلاح أو شارك في أي من العمليات العسكرية او الحربية او ساهم بأي فعل أو قول يتصل بالعمليات القتالية.
واستثنى القرار والذي يحمل الرقم (249) لسنة 2020 من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية أو من يواجهون اتهامات أو دعاوى جنائية بجريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية.
كما استثنى القرار من يواجهون بلاغات وأحكاما متعلقة بالحق الخاص وأحكام القصاص الا بعد استيفاء الحق الخاص.
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