القاضي رفض تدخلات وزارة العدل.. إجراء ضد ترامب لصالح امرأة تتهمه بالاغتصاب

تمضي دعوى التشهير التي اقامتها إيه جين كارول ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدمًا على الرغم من جهود وزارة العدل للتدخل بعد أن قرر قاضٍ فيدرالي في نيويورك عقد جلسة سابقة للمحاكمة الشهر المقبل.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان، أمرًا الأربعاء يطلب من كارول ومحامي ترامب بالاتفاق على جدول زمني لسير المحاكمة، منوها بأنه إذا لم يتوصلا إلى اتفاق على انفراد وتقديمه إلى المحكمة، فسيتعين على الطرفين المثول أمام القاضي في مؤتمر عبر الهاتف في 11 ديسمبر المقبل
وشاركت محامية كارول، روبرتا كابلان، التي لا علاقة لها بالقاضي، رضاها عن أمر المحكمة الأخير يوم الخميس، قائلة "نتطلع إلى المضي قدمًا أخيرًا في اكتشاف القضية، التي تم تعليقها منذ أن قدم ترامب طلبًا بالبقاء في فبراير الماضي، ونتطلع إلى المؤتمر الأولي في قضية إي جين كارول في 11 ديسمبر، إذا كان الطرفان لا يتفقان على جدول زمني".
يأتي هذا التطور بعد أسبوعين من رفضه طلب وزارة العدل استبدال نفسها بترامب كمدعى عليه في الدعوى.
وتزعم كارول أن الرئيس الأمريكي شوه سمعتها في عام 2019 عندما خرج لينفي مزاعمها بأنه اعتدى عليها جنسيًا في غرفة ملابس بيرجدورف جودمان في مدينة نيويورك عام 1996.
وأكد ترامب في ذلك الوقت أن كارول كانت تكذب لدفع مؤامرة سياسية سرية وبيع الكتب، وأنها اتهمت زورًا رجالًا آخرين بالاغتصاب.
كما قال أنه لم يلتق كارول مطلقًا - على الرغم من أنه تم تصويرهما معًا - وقال: "إنها ليست من نوعي".
ورد محامو كارول بالإصرار على أن ترامب لا يمكنه استخدام مكتبه كدرع في الدعوى.
وكتب المحامون في سبتمبر: "لا يوجد شخص واحد في الولايات المتحدة - لا الرئيس ولا أي شخص آخر - يتضمن وصف وظيفته التشهير بالنساء اللائي اعتدى عليهن جنسيًا".
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