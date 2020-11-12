المجلس الدستوري بالجزائر يعلن الموافقة على استفتاء التعديلات الجديد

أعلن المجلس الدستوري بالجزائر، مساء اليوم الخميس، عن النتائج النهائية لاستفتاء تعديل الدستور، موكدًا الموافقة رسميًا على المشروع.

ووفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية، قال كمال فنيش رئيس المجلس، إن نسبة المصوتين بنعم على مشروع تعديل الدستور بلغت 66.80 % مقابل 33.20 % من الرافضين، فيما بلغت نسبة المشاركة النهائية 23.84 %.

وأشاد فنيش بنزاهة وشفافية الاقتراع، لافتا إلى أن المجلس وافق على نتائج الاستفتاء.

وتنص المادة 182 من الدستور لا سيما الفقرتين 2 و3 منه، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لاسيما المادتين 151 و172 منه، والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لاسيما المادتين 76 و 94 على أن إعلان النتائج النهائية للاستفتاء يتم في مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ استلامه آخر محضر من محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية الخاصة بالمقيمين بالخارج.

وجرى استفتاء تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر الماضي، وبلغت نسبة المشاركة فيه 23.7 %، بعدد مصوتين 5.636.172 مصوت من مجموع الهيئة الناخبة البالغة 24.475.310 ناخب.