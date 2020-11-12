فرنسا تسجل أكثر من 33 ألف إصابة بكورونا و418 وفاة

أعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 33 ألفا و172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و418 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إنه يمكن أن يكون عامة الناس سئموا من فيروس كورونا الجديد، لكن يجب أن يظلوا في حالة تأهب قصوى للتصدي له.
ووفقا لوسائل الإعلام المختلفة، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في منتدى السلام بباريس: "قد نكون سئمنا من كوفيد-19 لكنه لم يسأم منا".
وأضاف: "مع أن الدول الأوروبية تكافح من أجل التصدي للفيروس إلا أنه يبدو أنه لم يطرأ عليه تغير كبير، كما أن الإجراءات الرامية لمجابهته لم تتغير كذلك".
وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية، من تجاوز فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حدود حالة الطوارئ الصحية العادية.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "نحن ملتزمون بحماية الناس في حالات الطوارئ الصحية، لكن وباء (كوفيد – 19) خرج عن إطار حالة الطوارئ".
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