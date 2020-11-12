مؤامرة لهدم اتفاق جنيف.. قطر وحكومة الوفاق توقعان اتفاقية عسكرية

في تصعيد ومؤامرة جديدة، وقعت قطر وحكومة الوفاق في ليبيا، اليوم الخميس، اتفاقية للتدريب وتطوير القدرات العسكرية، عقب اتفاق اللجنة العسكرية الليبية على إخراج المرتزقة من خطوط القتال.

ووقع وزير الدفاع في الوفاق، صلاح الدين نمروش، اتفاقية عسكرية تقيم بموجبها قطر قاعدة عسكرية جوية في مصراتة لأول مرة في تاريخ البلدين وفق ما أكدته مصادر "العربية".

ويهدد هذا الاتفاق المفاوضات بعد هذه الاتفاقية المخالفة لاتفاق جنيف لوقف اطلاق النار.

والشهر الماضي، وقع الطرفان اتفاقية لتعزيز التعاون الأمني بينهما، كما زار وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري العاصمة الليبية طرابلس، منتصف أغسطس الماضي.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يواصل فيه أطراف الأزمة الليبية التشاور بشأن الآلية التي ستجري بها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة تفعيلًا لبنود اتفاق وقف القتال الذي حظي بدعم دولي وإقليمي واسع.

جدير بالذكر، أن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" اتفقت على خطة لسحب المقاتلين من خطوط القتال.

وأعلن مسؤول الفريق الأمني ببعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، سليم رعد، اتفاق اللجنة العسكرية الليبية على إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من خطوط القتال.