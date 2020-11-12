الثالثة خلال 24 ساعة.. التحالف يعترض ويدمر مسيّرة حوثية تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مسيرة" حوثية أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار "مسيرة"، أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن القوات المشتركة تمكنت مساء اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مسيرة" حوثية في الأجواء اليمنية في اتجاه السعودية.

يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، توعد كل من تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطابات الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية.

وأكد بن سلمان، أن خطاب الكراهية الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين، لافتا إلى أن هذا الخطاب هو الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الانسان كمبرر.