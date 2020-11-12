“تصريح ولي العهد يتصدر تويتر” الأمير محمد بن سلمان يهدد بقوة ويتوعد هؤلاء بالضرب بيد من حديد

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محمد سياف - ابو ظبي - كان الهاشتاج الأكثر تداولاً اليوم على تويتر هو تصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم، حيث أصدر بن سلمان العديد من التصريحات الهامة كان أبرزها تهديده ووعيده لكل من تسول له نفسه المساس بأرض المملكة العربية السعودية أو شعبها بأذى أو بسوء.

تصريح ولي العهد يتصدر تويتر وبن سلمان يهدد ويتوعد

وقال ولي العهد السعودي أن المملكة ستضرب بيد من حديد ضد كل من يحاول المساس باستقرارها وأمنها، وأكد أن العمل اليوم صار استباقياً، وتحدث الأمير محمد بن سلمان عن التطرف ومكافحة الإرهاب والفساد ورؤية المملكة العربية السعودية للمستقبل.

واشتمل تصريح ولي العهد اليوم على ظاهرة التطرف والي أكد أن التطرف كان بيننا ومستشري في المملكة، مضيفاً أن المملكة وصلت الآن إلى مرحلة في أفضل أحوالها التعايش مع تلكمك الظاهرة، مشيراً إلى أن القضاء على التطرف لم يكن مطروحاص من الأساس، وأنه وعد في 2017 بالقضاء على التطرف وتم بالفعل التصدي لهذه الظاهرة في سنة واحدة والقضاء على مشروع تم صناعته منذ 40 سنة.

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وأضاف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود أن التطرف لم يعد مقبولاً الآن في المملكة، وأصبح منبوذاً ومتخفياً، وبالرغم من ذلك سنستمر في محاربته ومواجهة أي أفكار متطرفة، وأشار إلى أن الدافع الرئيسي للتطرف هو خطاب الكراهية، والذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان كمبرر، كما رفض بن سلمان الربط بين الإسلام والإرهاب، مشيراً إلى أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح، كما أن الإسلام يجرم هذه العمليات الإرهابية ويحرم إراقة الدماء.