المسلمون الروس ينظمون حملة تبرعات إضافية للاجئين السوريين 

افتتح صندوق "زكاة" التابع للإدارة الروحية للمسلمين في روسيا، اليوم الخميس، حملة لجمع التبرعات من أجل توفير ملابس شتوية ومدافئ للاجئين السوريين في لبنان.

ووفقا لبيان نشر في موقع الصندوق، فقد "أعلن (زكاة) عن جمع 6.1 مليون روبل (حوالي 21 ألف دولار) لشراء ملابس للشتاء ومدافئ ووقود للاجئين السوريين".

وفي شهر نوفمبر أيضا، حصل حوالي 1.5 ألف لاجئ سوري على ملابس دافئة وبطانيات ومواد غذائية من الصندوق، وحصل أيتام على مواد أساسية.

وبحسب معطيات الإدارة، يعيش نحو مليون لاجئ سوري في لبنان.