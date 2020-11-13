CNN: إيفانكا وزوجها يحاولان إقناع ترامب بقبول الهزيمة

كشفت مصادر أمريكية، اليوم الخميس، عن رغبة إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في مغادرته منصبه، مع حفظ ماء الوجه، على عكس أشقائها، أريك ودونالد ترامب جونيور، الذين يحاولوا اقناع والدهم بالبقاء والقتال حتى النهاية.

وقالت المصادر إلى شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن كلا من أريك ترامب ودونالد ترامب جونيور يحاولا إقناع والدهما بالقتال حتى النهاية في معركة الانتخابات، تحت دعاوي بتزوير الانتخابات.

وأضافت المصادر أن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، على عكس البقية، يحاولا إقناعه بالتنازل عن الأمر حفاظا على إرثه وأعماله.

وذكرت المصادر أن إيفانكا حاولات الحديث مع والدها بشكل كبير عن فائدة هذه الحرب التي يخوضها، وتأثيرها على أعماله وأمواله، مضيفة أنها أصبحت مقتنعة بخسارة والدها، إلا أنها تعرف أن مستقبلها بالكامل - الآن أكثر من أي وقت مضى - مرتبط بمستقبل والدها، ويجب التعامل معه بدقة.

ومن جانبه، ورفض متحدث باسم البيت الأبيض التعليق إلى سي ان ان بشأن هذه المسألة. ورفض متحدث باسم دونالد ترامب جونيور التعليق.