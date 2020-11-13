دوت الخليج :- قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن وزير الداخليّة توفيق الحلالمة تقدّم باستقالته. وأكد الخصاونة في إيجاز صحفي بدار رئاسة الوزراء الخميس، إن تقديم الحلالمة لاستقالته جاء من منطلق المسؤوليّة الأدبيّة، وقد رفعت الاستقالة لجلالة الملك ونسّبت بالموافقة عليها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الداخلية الأردني يقدم استقالته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.