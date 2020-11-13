ماكرون: فوز بايدن سيمكننا من جعل العالم مكانا عظيما مجددا

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس، باحتمال عودة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى اتفاق باريس للمناخ، قائلا إن الدول لديها الآن فرصة "لتجعل كوكبنا عظيما مرة أخرى".
وتأتي تعليقاته في أعقاب تصريحات زعماء آخرين رحبوا بفوز بايدن باعتباره دفعة للتعاون العالمي بشأن التصدي لتغير المناخ، بعد أربع سنوات من التقاعس عن العمل المتعلق بالمناخ في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وقال ماكرون إن انضمام الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الاتفاقية، بعد انسحابها رسميا في الرابع من نوفمبر، سيعزز الثقة في الاتفاق الذي يهدف إلى منع تغير المناخ ووقعته نحو 200 دولة.
وأضاف ماكرون خلال قمة عبر الإنترنت استضافتها الحكومة الفرنسية "هذا دليل على أنه يتعين علينا الوقوف بحزم ضد كل الرياح المعاكسة"، مؤكدا أن "جعل كوكبنا عظيما مرة أخرى ممكن ليس بالأقوال فحسب بل بالأفعال أيضا".
وتعهد بايدن بدعوة زعماء العالم لإجراء محادثات بشأن المناخ خلال أول 100 يوم له في منصبه.
وكان تغير المناخ موضوعا بارزا بالفعل في أولى مكالماته منذ انتخابه، مع حلفاء الولايات المتحدة والبابا فرنسيس، لكن بايدن قد يواجه قيودا تحد من قدرته على إقرار سياسات مناخية طموحة إذا استمر الحزب الجمهوري في السيطرة على مجلس الشيوخ.
ويأمل القادة الأوروبيون أن يشجع تركيز إدارة بايدن على تغير المناخ الدول الأخرى على التعهد بتخفيضات أكبر للانبعاثات قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في جلاسجو في نوفمبر 2021.
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