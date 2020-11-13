قرار كويتي هام بشأن العمالة الوافدة

كشفت صحيفة القبس الكويتية أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي خاطبت الإدارة العامة للطيران المدني لوضع خطة عاجلة واضحة المعالم وجدول زمني لعودة العمالة المنزلية الوافدة من خارج البلاد وموافاته خلال أسبوع.

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها إن اللجنة الفرعية برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، والمنبثقة عن اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» كلفت وزارة الصحة بموافاة الطيران المدني بالاشتراطات الصحية اللازمة المطلوب توافرها في المختبرات الصحية بالخارج، حتى يتم اعتمادها بالسرعة الممكنة.

وزعمت الصحيفة وفقا لمصادرها أن العمل يجري على تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن عودة العمالة المنزلية، لافتة الي أن اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وممثلي شركتي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة ناقش مستجدات كورونا.

وافادت المصادر بأن فتح الأجواء ورحلات الطيران مع الدول الممنوعة لاستقدام العمالة المنزلية ستكون خطوة أولى نحو فتح المجال أمام الفئات الأخرى من المقيمين، موضحا ان الدول المستفيدة من فتح الأجواء معها، في حال صدور الموافقات الرسمية، هي: الهند وبنغلادش ونبيال وسريلانكا، وأندونيسيا.

وتوقَّعت المصادر أن يجري الإعلان عن آليات وخطوات فتح الأجواء لدخول العمالة المنزلية من الدول المحظورة بشكل مباشر الى الكويت الأسبوع المقبل.

وأشارت المصادر الي ان العمالة المنزلية تواجه مشاكل متعددة أثناء عودتها الى البلاد للقادمين من الدول المحظورة، من خلال تواجدهم في دول غير محظورة لمدة 14 يومًا، ثُمّ العودة إلى الكويت.

وذكرت المصادر أن العمالة المنزلية ستدخل البلاد من الدول المحظورة بشكل مباشر من دون مضي 14 يومًا في دولة غير ممنوعة، في خطوة تهدف الى التخفيف عن كاهل المواطنين ماليا، وتمثّل دعما اقتصاديا لشركات الطيران العاملة في سوق النقل الجوي.

وأشارت المصادر الي أن قرار حجر العمالة المنزلية مؤسسيًا أو منزليا، في حال الموافقة على عودتها من الدول المحظورة، لم يحسم، موضحًا أن الحجر المؤسسي قد يكون مكلفًا ماديا على المواطنين، لكون الحجر سيكون في أحد الفنادق.

وبيّن أن من المقترحات المطروحة تخيير أرباب العمل في حجر العمالة، سواء منزليًا أو مؤسسيًا، من دون إجبارهم على الحجر المؤسسي في الفنادق.