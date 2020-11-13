بإجمالي 322068 حالة.. إسرائيل تسجل 815 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح يوم الجمعة، عن تسجيل مئات الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد19"، خلال 24 ساعة الماضية.
وأفادت القناة 12 العبرية نقلًا عن الصحة الإسرائيلية، بأنّه تم تسجيل 815 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات النشطة إلى 7,997 إصابة، والوفيات 2,706 حالة.
وأضافت الصحة ان مجمل الإصابات في اسرائيل وصلت إلى 322,068.
وأشارت الصحة الإسرائيلية إلى أن معدل الفحوصات الموجبة وصل 1.9%، علما بأنه تم تشخيص 735 إصابة جديدة بعد إجراء 39,764 فحصا.
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