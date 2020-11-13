أزمة سياسية.. المحكمة العليا الإسرائيلية تبت بقانون حكومة التناوب

أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية أنها ستبت في التماس قدمته إحدى جمعيات المجتمع المدني الإسرائيلي، ضد قانون أساس حكومة تناوب وفقًا لما ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي.

وقال الموقع الإسرائيلي انه لا يوجد دستور في إسرائيل، لكن ينظر لـ "قوانين الأساس" كأنها دستور ولم تحسم 3 انتخابات أجريت في إسرائيل على التوالي، لتدخل البلاد في معضلة سياسية هي الأكبر في تاريخها ولحل هذه الأزمة السياسية، لجأت الأحزاب إلى سن قانون أساس، أي بند دستوري، يسمى "حكومة تناوب"، والذي يُمهّد إلى تشكيل حكومة يتناوب بها عضوي كنيست على رئاسة الحكومة، ليتسنى تشكيل حكومة وحدة وطنية وينص قانون الأساس بشكل استثنائي، على وجود رئيسين للحكومة في ذات الوقت، يكون الثاني فيه "بديلا".

وتابع الموقع الإسرائيلي أن المحكمة العليا ستطلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل بيني جانتس، الكشف عن سبب عدم إمكانية إلغاء قانون أساس حكومة التناوب كما تقرر البت بهذه الدعوى، بهيئة موسّعة مُؤلفة من 9 قضاة ويهدد حزب نتنياهو "الليكود" بالذهاب لانتخابات، في حال ألغت المحكمة قانون أساس حكومة التناوب.

وبحسب الحزب، فإن المحكمة بصفتها السلطة التشريعية، تتجاوز صلاحيتها "بشكل سافر"، وتتدخل بصلاحيات السلطة التشريعية واعتبر رئيس الكنيست يريف ليفين، نظر المحكمة العليا بقانون أساس "حكومة التناوب"، تمهيدا لتجاوز الخط الأحمر، للتدخل في قوانين الأساس وأوضح أن ذلك يتعارض مع أبسط مبادئ الديمقراطية.

ويقول مقدمو الدعوى، إنه "لا ينبغي تغيير النظام في إسرائيل، وتفصيل بنود دستورية على مقاس الطبقة السياسية، بما يخدم متهما بثلاث مخالفات جنائية خطيرة، يحاول الهروب من العدالة"، في إشارة إلى نتنياهو وملفات الفساد ويضيف مقدمو الدعوى، أنه يقع على عاتق المحكمة العليا، واجب حماية الهيكل الديمقراطي لإسرائيل.