عاجل.. فرنسا: مقتل قيادى متطرف كبير فى مالى

وتواصل القوات الفرنسية المتواجدة فى مالى ضمن إطار قوة "برخان" عملياتها ضد الجماعات المتطرفة والمتشددة فى دول الساحل الإفريقى، حيث تمكنت خلال الأسابيع الأخيرة من القضاء على عشرات المتطرفين على حدود مالى.

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