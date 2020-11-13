البرازيل تعلن تسجيل 33 ألف إصابة و900 وفاة جديدة بكورونا

ويأتى ذلك على خلفية مباحثات البرازيل مع شركة "فايزر" الأمريكية التى أعلنت مؤخرا عن إحراز تقدم فى تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذى قالت إن فاعليته بلغت 90%.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والذى وصل إلى حوالى 5.8 مليون حالة.

كما سجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة الضحايا جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، حيث تجاوز إجمالى الوفيات الـ 160 ألفا.