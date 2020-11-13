الصين تهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات: نحترم اختيار الشعب الأمريكي

هنأت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج وينبين، في إفادة صحفية: "نحترم اختيار الشعب الأمريكي. نعبر عن تهنئتنا إلى السيد بايدن والسيدة كامالا هاريس".

وتحفظت الصين خلال الفترة الماضية في تهنئتها لجو بايدن قائلة إنها ستنتظر حتى تتضح الرؤية في الانتخابات الأمريكية، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أنه سيقدم طعونًا في نتائج الانتخابات الأمريكية.