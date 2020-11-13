صحيفة أمريكية تكشف عن أول إجراء لترامب بعد إعلان نتائج الانتخابات رسميًا

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب قد يعلن ترشيحه لانتخابات عام 2024 بمجرد تأكيد فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في البيت الأبيض قولهم إن هذا قد يحدث بعد تصديق الولايات على نتائج الانتخابات.
وأفادت الصحيفة بأنه ليس لدى ترامب أي خطة واضحة للطعن في نتائج الانتخابات، على الرغم من رفضه الاعتراف بالهزيمة ورفع دعاوى قضائية في عدد من الولايات.
من جهته قال أحد مستشاري ترامب للصحيفة: "إنه ترامب يعلم أن الأمر انتهى".
وفاز بايدن، وفقا للبيانات الأولية، بعدد كاف من أصوات المجمع الانتخابي في الولايات، بـ 290 صوتا انتخابيا، مقابل 217 صوتًا لترامب.
ويفكر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في تعيين وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، كسفيرة دائمة للولايات المتحدة بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن مصدر وصفته بـ "المطلع" إن اسم كلينتون كان يتم مناقشته كمرشح محتمل لمنصب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن كلينتون ستساهم في استعادة هيبة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية بعد فترة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وجاء ترشيح كلينتون إلى هذا المنصب في ظل محاولات بايدن لتغيير تصورات قادة العالم عن الولايات المتحدة، قائلًا "سأجعلهم يعلمون أن أمريكا عادت من جديد.. سنعود إلى اللعبة مرة أخرى".
وترشحت كلينتون إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 لكنها خسرت أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما تم التحقيق معها حيال دورها في الهجوم على السفارة الأمريكية عام 2011.
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