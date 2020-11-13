صحيفة أمريكية تكشف عن أول إجراء لترامب بعد إعلان نتائج الانتخابات رسميًا

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب قد يعلن ترشيحه لانتخابات عام 2024 بمجرد تأكيد فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في البيت الأبيض قولهم إن هذا قد يحدث بعد تصديق الولايات على نتائج الانتخابات.

وأفادت الصحيفة بأنه ليس لدى ترامب أي خطة واضحة للطعن في نتائج الانتخابات، على الرغم من رفضه الاعتراف بالهزيمة ورفع دعاوى قضائية في عدد من الولايات. من جهته قال أحد مستشاري ترامب للصحيفة: "إنه ترامب يعلم أن الأمر انتهى".

وفاز بايدن، وفقا للبيانات الأولية، بعدد كاف من أصوات المجمع الانتخابي في الولايات، بـ 290 صوتا انتخابيا، مقابل 217 صوتًا لترامب.