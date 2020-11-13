موسكو: ننتظر تنفيذ وعد رئيس أذربيجان بالتحقيق في إسقاط المروحية الروسية ومعاقبة المذنب

قالت وزارة الخارجية الروسية "إن موسكو تنتظر تنفيذ ما وعد به الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بشأن التحقيق في حادثة إسقاط مروحية روسية وتحميل المذنبين مسؤولية ما وقع".

وأوضحت الخارجية، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أنه لو التزمت روسيا بمبدأ أنه في الحرب كل شيء يمكن أن يحدث، لكان الرد على حادث إسقاط المروحية مي-24 ساحقا"، مضيفة أن موسكو تفهمت باكو حول الاعتراف بالذنب والاعتذار.

وتأتي تصريح الخارجية الروسية تعليقا على ما ورد على لسان السفير الأذربيجاني، بولاد بلبل أوغلو، أمس الخميس، حيث قال "إنها حرب وفي الحرب كل شيء يمكن أن يحدث"، تعليقا على حادثة إسقاط الجيش الأذربيجاني لمروحية روسية من نوع "مي-24" فوق الأراضي الأرمنية.

يشار إلى أنه تم إسقاط مروحية روسية من طراز مي-24 فوق أرمينيا بالقرب من الحدود مع أذربيجان في 9 نوفمبر الجاري، وقتل اثنان من أفراد الطاقم وأصيب آخر.

واعترفت وزارة الخارجية الأذربيجانية بأن المروحية أسقطتها القوات الأذربيجانية بالخطأ، وأكدت استعداد باكو لدفع تعويضات لموسكو.