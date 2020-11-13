رغم وفاة 2700 إسرائيلي.. تل أبيب تعيد فتح المناطق السياحية بالبحرين الأحمر والميت

قررت إسرائيل إعادة فتح المناطق السياحية بالبحرين الاحمر والميت رغم تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ووفاة 2706 إسرائيلي بالفيروس.

ووافق الكنيست بأغلبية 26 صوتا على إعادة فتح المنتجعات الإسرائيلية على البحر الأحمر والبحر الميت وتم تمرير قانون أطلق عليه اسم قانون الجزر السياحية.

وتكبدت مدينة إيلات السياحية في إسرائيل خسائر كبيرة بسبب فيروس كورونا التي كان يزورها سنويًا 2,5 مليون زائر.

وبدأت إسرائيل تخفيف القيود المفروضة للحد من جائحة كورونا، بعد فرض الإغلاق الشامل، حيث اعادة فتح رياض الأطفال، والشواطئ والحدائق الوطنية في ظل انخفاض في أعداد الإصابات الجديدة.

وسجلت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة، 322068 إصابة، و2,706 وفاة.