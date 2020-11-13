بعد انتظار أيام.. الصين تهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات

هنأت الصين الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الجمعة، بعد نحو أسبوع على إعلان فوزه في الاقتراع الذي جرى في الثالث من نوفمبر.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي: "نحترم خيار الشعب الأميركي ونعرب عن تهانينا للسيد بايدن والسيدة هاريس"، في إشارة إلى كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكانت بكين قد قالت الأسبوع الماضي إنها "ستتبع العرف الدولي في إصدار بيان بشأن الانتخابات الأميركية"، التي انتزع فيها بايدن ما يكفي من الولايات للفوز بمقعد الرئاسة، لكن منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب لم يعترف بنتيجة الانتخابات التي أجريت، ويقدم طعونا قضائية ضدها.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الصينية وقتها بأنه "لاحظنا أن السيد بايدن أعلن فوزه في الانتخابات، ونفهم أن نتيجة الانتخابات الأميركية سيجري إقرارها وفقا للقانون الأميركي والإجراءات الأميركية".

وأضاف وانغ: "نؤمن دائما بأنه يجب على الصين والولايات المتحدة أن تعززا الاتصال والحوار فيما بينهما، وتديرا مواطن الاختلافات على أساس من الاحترام المتبادل، وتعملا على توسيع إطار التعاون على أساس المصلحة المشتركة وتؤسسا لتطوير علاقات ثنائية سليمة ومستقرة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتمر العلاقات بين بكين وواشنطن بأسوأ فترة منذ عقود، وذلك بسبب نزاعات متنوعة تشمل جوانب التكنولوجيا والتجارة وحتى قضية هونغ كونغ وفيروس كورونا، وفرض ترامب حزمة عقوبات على الصين.