الدفاع الروسية تؤكد استهدف دورية لقواتها في سوريا بعبوة ناسفة

أكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع انفجار لعبوة ناسفة يدوية الصنع في مسار تحركات وحدة تابعة لشرطتها العسكرية في محافظة درعا جنوب سوريا.
وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء البحري ألكسندر جرينكيفيتش - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "وقع انفجار لعبوة ناسفة مجهولة يدوية الصنع، خلال دورية للشرطة العسكرية الروسية رفقة وحدات من أجهزة الأمن السورية من بلدة إزرع إلى بلدة سهوة القمح في محافظة درعا، في مسار القافلة بمنطقة بلدة المسيفرة".
وأشار إلى أن الحادث أدى إلى إلحاق أضرار غير ملموسة بعربة مصفحة روسية من نوع "تيجر"، مؤكدا عدم وجود أي إصابات بين العسكريين الروس.
ولفت إلى أن كل العسكريين عادوا مع المعدات إلى مركز المرابطة، مضيفا أن قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا فتحت تحقيقا في الحادث بالتعاون مع الأجهزة السورية المعنية.
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