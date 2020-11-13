فوز بايدن يؤدي لإسقاط نتنياهو.. تفاصيل

أكدت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية سيؤدي إلى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

وأوضحت المجلة أنه مع توجه المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن إلى الفوز ما لم توجد تحديات قانونية غير متوقعة والانتقال إلى البيت الأبيض في يناير 2021، ستكون إسرائيل من البلاد التي ستتأثر فيها الحسابات السياسية مباشرة وبأكبر صورة ممكنة، بالتغيرات السياسية المقبلة في واشنطن.

جو بايدن سياسي ومحامٍ أمريكي، وعضو بارز في الحزب الديمقراطي الأمريكي، شغل مناصب بارزة خلال مسيرته أبرزها: نائب الرئيس الأمريكي الرابع والأربعين (باراك أوباما)، وسادس أصغر سيناتور منتخب في تاريخ الولايات المتحدة كما أعيد انتخابه في مجلس الشيوخ (كسيناتور) 6 مرات بعدها، إضافة لرئاسته لجنة العلاقات الخارجية في السابق.

ورشح بايدن نفسه لرئاسة الولايات المتحدة للمرة الثالثة ضمن الانتخابات المقرر إجراؤها في أواخر نوفمبر لعام 2020، واستطاع الفوز على الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي كان يأمل هو الآخر في أن يحظى بولاية رئاسية جديدة.