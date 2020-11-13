باتخاذ كافة التدابير.. رئيس وزراء اليابان يدعو إلى اليقظة مجددا في ظل ارتفاع إصابات كورونا

دعا رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إلى اليقظة مجددا في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعا قياسيا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا داعي لإعلان حالة الطوارئ في الوقت الحالي.

وقال سوجا - في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة أوردتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن هناك ارتفاعا في حالات الإصابة الجديدة في العديد من المناطق، خاصة في المدن الرئيسية مثل طوكيو وأوساكا.

وأوضح أنه اطلع على أخر مستجدات الوضع أمس الخميس من قبل وزير الصحة تامورا نوريهيسا ووزير الإنعاش الاقتصادي نيشيمورا ياسوتوشي المسؤول عن الاستجابة لفيروس كورونا في اليابان، مضيفا أنه وجه الوزيرين باتخاذ خطوات ملموسة بناء على مدى تفشى الإصابات في البلديات المحلية المختلفة.

وأكد سوجا أن الخبراء اتفقوا على عدم وجود حاجة في اللحظة الحالية لإعلان حالة الطوارئ في البلاد أو إعادة النظر في حملة تعزيز السياحة الوطنية.

وحث رئيس الوزراء الياباني على اتخاذ التدابير الأساسية المضادة للإصابة بالفيروس خاصة تجنب المواضع التي تتسم بخطورة عالية لانتقال

العدوى مثل الأكل في مجموعات أو إجراء محادثات دون ارتداء أقنعة الوجه.

يشار إلى أن اليابان سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية لها أمس الخميس حيث تم تسجيل 1661 إصابة جديدة بالفيروس.