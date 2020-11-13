أسعار الذهب.. المعدن النفيس يتجه لأسوأ خسارة أسبوعية منذ سبتمبر

استقرت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الجمعة، مدعومة بمخاوف حيال التبعات الاقتصادية الناجمة عن تصاعد حالات الإصابة بكورونا، لكن المعدن الأصفر يتجه صوب تكبد أول خسارة أسبوعية منذ سبتمبر، إذ دعمت الآمال في لقاح الأصول مرتفعة المخاطر في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وبحلول الساعة 06:01 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1879.11 دولار للأوقية (الأونصة) وفي الأسبوع، انخفض الذهب 3.7%.
وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1877.10 دولار.
وأظهر إحصاء لرويترز أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بأكثر من 100% في 13 ولاية أمريكية على مدى الأسبوعين الفائتين، بينما تجاوز عدد الحالات عالميا 52.45 مليون، مما يدعم الحاجة لمزيد من التحفيز.
في غضون ذلك، حذر رئيسا مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي من أن التوقعات الاقتصادية تظل ضبابية.
واستقر مؤشر الدولار لكنه على مسار تحقيق مكسب أسبوعي 0.8%.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.22 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7% إلى 885.60 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.5% إلى 2342.45 دولار.
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