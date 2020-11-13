بعد رفع الحصانة عن دبرصيون.. رئيس جديد لـ تيجراي يحظى بثقة آبي أحمد

أصدر رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد قرارا بتعيين الدكتور مولو نيغا كرئيس تنفيذي لولاية تيجراي الإقليمية، لافتا إلى أن ذلك القرار صدر وفق لـ مجلس الاتحاد ولائحة مجلس الوزراء "المتعلقة بالإدارة المؤقتة لدولة تيغراي الإقليمية الوطنية".

وأكد آبي أحمد فى تغريدة على مواقع التواصل الإجتماعى "تويتر" :"سيقوم الرئيس التنفيذي بتعيين الرؤساء لقيادة الأجهزة التنفيذية للدولة الإقليمية من الأحزاب السياسية العاملة بشكل قانوني في المنطقة".

وكان قد وافق مجلس النواب على رفع الحصانة البرلمانية عن 39 من أعضائه بينهم دبرصيون جبرمكئيل رئيس منطقة تيجراي.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية امس الخميس أنه تم رفع الحصانة أيضا عن جيتاشيو رضا، المسؤول البارز في الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي يدور قتال بين قواتها والقوات الاتحادية.