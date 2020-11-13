حقيقة مشاركة ابنة بوتين في اختراع لقاح كورونا الروسي

كشف المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، حقيقة مشاركة ابنة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اختراع لقاح فيروس كورونا.

وأكد بيسكوف في تصريح خاص لقناة "آر.تي" الروسية، أن ابنة بوتين كانت متطوعة فقط في التجارب السريرية التي أجريت على اللقاح.

يشار إلى أن إحدى بنتي الرئيس الروسي كانت قد شاركت فعلا في التجارب السريرية على اللقاح الروسي المضاد لعدوى كورونا، وأعلن بوتين حينها بنفسه عن هذا الحدث.