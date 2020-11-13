حقيقة مشاركة ابنة بوتين في اختراع لقاح كورونا الروسي

كشف المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، حقيقة مشاركة ابنة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اختراع لقاح فيروس كورونا.
وأكد بيسكوف في تصريح خاص لقناة "آر.تي" الروسية، أن ابنة بوتين كانت متطوعة فقط في التجارب السريرية التي أجريت على اللقاح.
يشار إلى أن إحدى بنتي الرئيس الروسي كانت قد شاركت فعلا في التجارب السريرية على اللقاح الروسي المضاد لعدوى كورونا، وأعلن بوتين حينها بنفسه عن هذا الحدث.
وأوضح بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يثمن بدرجة عالية اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا، موضحًا أنه سيعلن بنفسه موعد تلقيه اللقاح.
وردا على سؤال عن سبب عدم استفادة الرئيس من اللقاحات الروسية في هذا المجال، أشار بيسكوف إلى أن رئيس البلاد يقيم عاليا لقاح سبوتنيك V (عن مركز غاماليا) ولقاح مركز فيكتور، ولديه توقعات عالية بشأن اللقاح الروسي الثالث.
وأضاف: "لكن عندما يفعل ذلك، ويستعد لتلقي اللقاح، هو بنفسه سيعلن عن ذلك".
يشار إلى أن روسيا اصبحت في 11 أغسطس الماضي أول دولة في العالم تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا تحت اسم "سبوتنيك V".
هذا اللقاج جرى تطويره في مركز غاماليا المتخصص في بحوث الأوبئة، وخضع لتجارب سريرية شهري يونيو ويوليو.
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