السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن حريق وزارة الطاقة

أفاد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، بأنه بالإشارة إلى قيام قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأربعاء الماضي، بتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية، فقد نجم عن هذه العملية، التي تمت بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، حريقٌ في الخراطيم العائمة في المنصة.

وذكر المصدر وفق ما ذكرته صحيفة المناطق السعودية انه تم التعامل مع الحريق حسب القواعد المُتبعة، دون حدوث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح.

واعرب المصدر عن استنكار المملكة لهذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وغيره من الأفعال الإجرامية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية.

وقال: كما تستهدف الاقتصاد العالمي ككل، فضلًا عن أنها تؤثر على الملاحة البحرية، وتُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى من جراء مثل هذه الأفعال التخريبية.