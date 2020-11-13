نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن البطاقة المدنية بالكويت.. الصلاحية وطرق التجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بذلت الجهات الحكومية بالكويت كامل جهودها في سبيل راحة المواطن، وقدمت عددًا كبيرًا من الخدمات الإلكترونية البارزة من بينها خدمة الاستعلام عن البطاقة المدنية بالكويت المقدمة للكويتيين أو كذلك للوافدين والمقيمين بها لكي لا يشعر أياً منهم بالمعاناة من الازدحام وهدر الوقت في مقرات الجهات الحكومية المختلفة.

الاستعلام عن البطاقة المدنية بالكويت

تقدمت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالبحث عن الطرق الملائمة لتيسير شتى الأعمال الحكومية الخاصة بها على المواطن، لذلك باشرت في طرح خدمة إصدار وتجديد البطاقة بطريقة إلكترونية.

كذلك يمكن الاستفادة من الموقع الإلكتروني في تسجيل المواليد وطلبات الإقامة بالنسبة للعائل في المرة الأولى له بدولة الكويت.

كذلك من السهل سداد أي مستحقات أو رسوم مطلوبة سواء كانت لقاء إصدار البطاقة او تجديدها بمنتهى السهولة عبر تلك البوابة، حيث أتاحت الدفع عبر عدد مختلف من أساليب الدفع الإلكترونية المضمونة 100% في حماية بيانات المستخدمين.

هذا، ويمكن تنفيذ هذا من خلال البوابة الإلكترونية ، أو عبر تحميل تطبيق هويتي المتاح للتحميل على الأندرويد ؛ أو على أنظمة الآيفون .

خطوات الاستعلام عن البطاقة المدنية على الإنترنت

لم يعد صعباً على المواطن الكويتي أو المقيم بها الاستعلام بسهولة عما إذا كانت بطاقته المدنية جاهزة للاستلام أم لا في حالة تجديدها، ويتم ذلك عبر الآتي:

عليك بالدخول حيث البوابة الإلكترونية . يمكنك بسهولة البحث عن “حالة البطاقة”، ومن ثم يتم تدوين الرقم المدني المخصص لك أو رقم الإيصال بالنسبة للمقيمين. تالياً لابد من تدوين رمز التحقق والذي عادة ما يتواجد على الصورة الخاصة بالبطاقة المدنية السابقة. ثم يتم المتابعة في النقر على “استعلام”. خلال دقائق بسيطة سرعان ما يتم استعراض طلب الحالة وما إن كانت البطاقة جاهزة للاستلام.

خطوات الاستعلام عن صلاحية البطاقة المدنية الكويتية

لمن يرغب في الاستعلام عن البطاقة المدنية بالكويت وعن فترة الصلاحية المخصصة لها، ترى أن هذا يتم بسهولة عبر اتباع الآتي:

الانتقال مباشرةً إلى بوابة الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

هنالك تبويب تحت مُسمى “صلاحية البطاقة” يتم النقر عليها بسهولة.

تالياً يتم إدخال الرقم المدني المسلسل في الخانة الخاصة به.

كما أنه لابد من إدخال رمز التأكد المتواجد على الصورة في البطاقة.

في الأخير يتم النقر على “استعلام” عن يظهر أمامك التاريخ المتوقع لانتهاء صلاحية البطاقة.

خطوات تجديد البطاقة المدنية الكويتية

هنالك عدد مختلف من الطرق يمكن الاعتماد عليه في تجديد البطاقة المدنية منها ما يتم عبر البوابة الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الآتي:

يتم الانتقال إلى البوابة الإلكترونية . تالياً لابد من النقر على تبويب “تجديد البطاقة” المتواجدة في أعلى واجهة الموقع. لابد من تدوين الرقم المدني السابق، وكذلك الرقم المسلسل للتحقق والمتواجد على الصورة في البطاقة. يتم النقر على “استمرار” حيث تحتاج إلى تدوين رقم هاتفك الجوال ثم النقر على “إرسال رمز التأكد”. سرعان ما تصل رسالة إلى هاتفك بها رقم التحقق الذي يتم تدوينته في الخانة الفارغة. مع المتابعة تحتاج لرفع وتدوين كل البيانات الشخصية المطلوبة. في الأخير تحتاج للنقر على “تقديم الطلب”. من الأفضل إذا تم طباعة الطلب حتى يمكن العودة إليه عند استلام البطاقة.

يرجى العلم أنه من الممكن إتمام عملية الاستعلام عن البطاقة المدنية بالكويت أو تجديدها عبر الاتصال على الرقم 88988 ثم متابعة ما تبقي من الإجراءات المطلوبة.

أما عن استلام البطاقة بعد تجديدها فلابد أن يتم في حضور المواطن أو المُقيم للمقر الرئيسي للهيئة المدنية مع إرفاق طلب التقدم السابق طباعته لإتمام المهمة بنجاح.