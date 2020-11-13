ألمانيا تتخطى 23 ألف إصابة يومية بـ كورونا

وبحسب البيانات، تمثل الأعداد كبيرة زياة بواقع 1700 إصابة عن الأعداد المسجلة أمس الخميس. وبلغ إجمالى إصابات الفيروس التاجى فى ألمانيا منذ بدء الجائحة إلى 751 ألفًا و95 حالة، فىما بلغت الوفيات 12 ألفا وحالتين، بزيادة قدرها 218 وفاة مقارنة أمس الخميس.

ويقدر المعهد عدد المتعافين من فيروس كورونا فى ألمانيًا حاليًا بنحو 481 ألفاً و700 حالة، حيث بلغ معدل الاستنشاخ والعدوى 0.93، أى أن كل 10 مصابين ينقلون العدوى إلى 10 أشخاص آخرين.