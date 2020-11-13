لاتهامه بعدم الولاء.. الاتحاد الإفريقى يعزل مسؤول الأمن

أعلن الاتحاد الإفريقى عزل المسؤول الأمنى لديه، وهو مواطن إثيوبى، بعدما اتهمته حكومة بلده بعدم الولاء فى ظل قتال بين قوات الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيجراى المحلية، وسط صراع ينذر بزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقى.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، أمر مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد، بعزل جبراجزبير ميبراتو ميليس، فى مذكرة بتاريخ 11 نوفمبر. وجاء هذا بعد خطاب أرسلته وزارة الدفاع الإثيوبية يوم 10 نوفمبر الجارى، حيث أكد مسؤول فى الاتحاد الإفريقى صحة الخطابين. وكان القصف الجوى والقتال على الأرض بين القوات الإثيوبية وقوات محلية فى إقليم تيجراى أسفر عن مقتل المئات، وتدفق آلاف اللاجئين إلى السودان المجاورة، وإثارة الانقسامات العرقية فى إثيوبيا.

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