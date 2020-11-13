شاهد.. لقطات توثق بحر الدماء الذي غرقت فيه إثيوبيا بسبب الحرب الأهلية

وقالت منظمة العفو الدولية، أمس، إن عشرات المدنيين قتلوا في "مذبحة" شهدتها بلدة ماي كاديرا في تيجراي.

وجاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية "يمكن أن تؤكد (المنظمة)... أن عشرات، ومن المرجح مئات، من الناس طعنوا أو قطعوا حتى الموت في بلدة ماي كاديرا جنوب غرب منطقة تيجراي الإثيوبية في ليلة 9 نوفمبر".

وأوضحت أنها "تحققت رقميا من صور وفيديوهات مروعة لجثث متناثرة في البلدة أو يجري حملها على نقالات".

وأضافت، نقلا عن شهود، أن الجثث تحمل "جروحا خطيرة يبدو أنها ناتجة عن أسلحة حادة مثل السكاكين والسواطير".