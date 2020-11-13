ضم الضفة ومحاربة إيران.. ترامب سينفذ سيناريوهات أكثر تطرفًا قبل مغادرة البيت الأبيض

كتب "ناحوم برنياع" المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية أنه وفق أكثر السيناريوهات تطرفًا؛ من المحتمل أن يعلن ترامب خلال الأسابيع القادمة عن ضم جزئي للضفة الغربية، وتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، وربما الذهاب إلى مواجهة عسكرية معها.

وقال "عاموس هرئيل" الكاتب الإسرائيلي بصحيفة "هآرتس" العبرية أنه في الوقت الذي تبقى له، ربما يخطط ترامب لمغامرة أخيرة بشن هجوم خارجي، ربما في إيران قبل مغادرة البيت الأبيض، بالموافقة أو بالإكراه.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" وفقًا لمسؤولين في البنتاجون، فإن هناك مخاوف من أن ترامب يخطط قبل مغادرته، لتحرك دراماتيكي أخير - هجوم عسكري، في إيران أو فنزويلا.

وقال الجنرال "هربرت ماكماستر"، أحد مستشاري الأمن القومي الأربعة الذين استبدلهم ترامب خلال فترة ولايته، لشبكة فوكس إن "هناك احتمال" أن تهاجم إسرائيل المواقع النووية الإيرانية قبل مغادرة ترامب.