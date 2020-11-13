أمريكا تدعو للتدخل الفوري لوقف الحرب الأهلية في إثيوبيا

حذر الكونجرس الأمريكي، اليوم الجمعة، من أن خطورة إنزلاق النزاع في إقليم تيجراي بإثيوبيا إلى حرب أهلية.

وقالت لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "إن خطر انزلاق الصراع في إثيوبيا إلى حرب أهلية هو خطر حقيقي وحاضر".

وأضافت: "يجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الاستمرار في الانخراط المباشر لضمان التزام جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار والسعي للتوصل إلى حل سلمي من خلال المفاوضات".

من جانبها، حذرت الأمم المتحدة من إمكاني خروج الأوضاع عن السيطرة بشكل كامل في تيجراي.

وأعلنت منظمة العفو الدولية، أمس، عن أن عشرات وربما مئات الأشخاص تعرضوا للطعن والقتل في منطقة بإقليم تيجراي الإثيوبي قبل يومين.

وقالت منظمة العفو "لقد أكدنا حدوث المذبحة التي راح ضحيتها عدد كبير جدا من المدنيين، الذين يبدو أنهم كانوا عمال باليومية ولم يشاركوا بأي حال من الأحوال في الهجوم العسكري الجاري" ، في إشارة إلى حملة القوات الفيدرالية ضد القوات المحلية.