نائب رئيس الأركان الأمريكى يستقيل من منصبه

كشف مسئول فى وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، عن أن نائب رئيس أركان الجيش الأمريكى ألكسيس روس قد قدم استقالته، بعدما أقال الرئيس دونالد ترامب وزير الدفاع مارك إسبر.





ووفقًا لشبكة "سى إن إن " الامريكية، قال مسؤول الدفاع إن روس استقال من منصبه، لينضم إلى رئيس الأركان السابق جين ستيوارت، وكبار مسؤولى البنتاجون المشرفين على السياسة والاستخبارات، وقد قدم الثلاثة استقالاتهم يوم الثلاثاء الماضى. وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أنهى خدمة وزير الدفاع مارك إسبر، يوم الإثنين الماضى، وأعلن تعيين كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطنى لمكافحة الإرهاب، قائمًا بأعمال وزير الدفاع بأثر فورى.

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