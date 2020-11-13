ترقى لجرائم الحرب.. الأمم المتحدة تبلغ عن حادث خطير من جانب الشرطة الإثيوبية

أعربت منسقة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليت، اليوم الجمعة، عن القلق المتزايد حيال الوضع في إقليم تيجراي بإثيوبيا
وقالت باشليت إن الوضع في تيجراي قد يخرج تماما عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أنه في حال تم التأكد من وقوع المذبحة الجماعية التي أبلغت عنها منظمة العفو الدولية في إقليم تيجراي، فسيرقى ذلك إلى جرائم الحرب، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأضافت: "يجب إجراء تحقيق مستقل وأن يكون هناك مسائلة كاملة عما حدث".
وأبلغ مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في أمهرة، أن الشرطة الإثيوبية طلبت قائمة من قوائم العاملين لدى المكتب من سكان تيجراي، مشيرًا إلى أن المكتب التابع للأمم المتحدة أبلغ الشرطة أنه لم يحدد هوية موظفيه حسب العرق.
وأثار هذا الحادث وفقًا لرويترزمخاوف وجود نغمات عرقية لدى القوات الفيدرالية التي تشن حملة عسكرية على إقليم تيجراي بأمر من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.
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