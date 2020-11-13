رئيس الوزراء الفرنسي يطالب بتأجيل الانتخابات المحلية بسبب كورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، اليوم الجمعة، أن الأخير سيطلب تأجيل الانتخابات المحلية لمدة 3 أشهر، والتي من المقرر أن تجري في مارس المقبل.

وقال مكتب كاستكس، إن طلب رئيس لوزراء سيشمل تأجيل الانتخابات لعقدها في يونيو المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي دفع الحكومة لفرض إغلاق عام ثان في البلاد.

وتعتبر فرنسا هي رابع دولة على مستوى العالم من حيث أعداد الإصابة بفيروس كورونا بحصيلة إصابات تصل لنحو 1.9 مليون حالة وحصيلة فيات تصل لأكثر من 32.6 ألف حالة وفاة.