رئيس الوزراء الفرنسي يطالب بتأجيل الانتخابات المحلية بسبب كورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، اليوم الجمعة، أن الأخير سيطلب تأجيل الانتخابات المحلية لمدة 3 أشهر، والتي من المقرر أن تجري في مارس المقبل.
وقال مكتب كاستكس، إن طلب رئيس لوزراء سيشمل تأجيل الانتخابات لعقدها في يونيو المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي دفع الحكومة لفرض إغلاق عام ثان في البلاد.
وتعتبر فرنسا هي رابع دولة على مستوى العالم من حيث أعداد الإصابة بفيروس كورونا بحصيلة إصابات تصل لنحو 1.9 مليون حالة وحصيلة فيات تصل لأكثر من 32.6 ألف حالة وفاة.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي صرح أمس بأن الوقت الحالي ليس هو المناسب لتخفيف القيود المفروضة في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
وفي حديث لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أشار كاستكس إلى أنه "على الرغم من وجود علامات على انخفاض الإصابات بالفيروس، لكن من المؤكد أنه ليس الوقت المناسب لتخفيف القيود".
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