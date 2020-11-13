بقيمة 9.8 مليار دولار.. بوينج تدعم القوات الجوية السعودية بمقاتلات F-15

كشفت صحيفة سبق السعودية عن فوز شركة بوينج بعقد قيمته 9.8 مليار دولار لدعم القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات مقاتلة من طراز F-15 المتطورة وفق ماذكرته وزارة الدفاع الأمريكية .
وذكرت الصحيفة السعودية أن الاتفاق يشمل تحديث ودعم الأسطول السعودي، كما يتضمن جهودًا، مثل: تصميم الأجهزة والبرامج والأسلحة والتطوير والتكامل والاختبار والنظام الفرعي والمكونات الهيكلية للطائرات المقالة وذلك نقلا عن البنتاغون.
كما شمل العقد إضافة إلى إنتاج وتركيب التعديلات والتحسينات المستقبلية على الأسطول الجوي السعودي علي حد قول الصحيفة السعودية.
وبينت الصحيفة انه ووفقا للاتفاقية فمن المقرر أن تكون فترة هذا العقد خمس سنوات بداية من تاريخ منح العقد، إضافة إلى وجود خيار لتمديده لمدة إضافية تصل إلى خمس سنوات.
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