الإمارات تسجل 1226 إصابة جديدة بـ كورونا و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات عن إجراء 124,494 فحصًا جديدًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وذكرت الوزارة أن الفحوصات ساهمت في الكشف عن 1,226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 147,961 حالة.

واوصحت الوزارة انه تم تسجيل وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 528 حالة.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 668 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 141,883.