معاريف: الليكود سيفوز بـ 30 مقعدا بالكنيست القادم

أظهرت نتائج إستطلاع جديد للرأي في إسرائيل أجرته صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الجمعة، أن حزب الليكود سيحافظ على الصدارة في عدد المقاعد بالكنيست، وارتفاع قوة تحالف حزب "يمينا" المتطرف.
وبحسب الإستطلاع الذي أجرته صحيفة "معاريف"، في حال جرت الانتخابات اليوم، سيحصل الليكود على 30 مقعدا بالكنيست، وتحالف "يمينا" على 23 مقعدا.
ووفقا لنتائج الإستطلاع، سيحصل حزب "يش عتيد" على 17 مقعدا، والقائمة العربية على 11, و"كحول لفان" على 9, و"شاس" على 9, و"يسرائيل بيتنا" على 8, و"يهدوت هتوراة" على 8, و"ميرتس" على 5 مقاعد.
وأشارت نتائج الإستطلاع، الى أن 68% من الجمهور الإسرائيلي يؤمنون أن نتنياهو يدير أزمة الكورونا بشكل سيء، مقابل 18% قالوا إنه يدير الأزمة بشكل جيد، و14% قالوا متوسط.
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