أخبار اليمن : العدوان يعاود استهداف مأرب والجوف بـ10 غارات

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العدوان يعاود استهداف مأرب والجوف بـ10 غارات

عاود طيران العدوان السعودي استهداف محافظتي مأرب والجــــوف بـ10 غارات. العدوان يعاود استهداف مأرب والجوف بـ10 غاراتعاود طيران العدوان السعودي استهداف محافظتي مأرب والجــــوف بـ10 غارات. وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان استهدف بست غارات مديرية مجزر بمحافظة مأرب. وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان أربع غارات على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف. وكان طيران العدوان قد شن سبع غارات على مناطق متفرقة من مأرب والجوف.



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