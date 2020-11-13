أخبار اليمن : استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدة

استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدة
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 23غارة على مأرب والجوف والمناطق الحدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 278 خرقاً بينها تحليق طائرة حربية في أجواء حيس و20 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والجبلية وحيس والتحيتا، و91 خرقاً بقصف مدفعي و165 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بخمس قذائف هاون منطقة الجاح بمديرية بيت الفقية تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع.
وفي محافظة مأرب أشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على وادي حباب في مديرية صرواح وست غارات على مديرية مجزر، وخمس غارات على مديرية مدغل.
وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن غارتين على مديرية برط العنان وأربع غارات على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.
وشن طيران العدوان ثلاث غارات على الأجاشر قبالة نجران.
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