بريطانيا : 1.29 مليون إصابة كورونا

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى بريطانيا نحو 1.29 مليون حالة مؤكدة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، بتوقيت لندن، حسبما أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





وبعد مرور 41 أسبوعًا على تسجيل أول إصابة كورونا فى بريطانيا، تشير بيانات الجامعة إلى ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى المملكة المتحدة إلى 51 ألفًا و20 حالة وفاة، بينما تعافى 3031 من الوباء حتى صباح اليوم.

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