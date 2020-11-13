عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من وقوع جرائم حرب فى إثيوبيا

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من احتمالات وقوع جرائم حرب فى إثيوبيا على خلفية الصراع الدائر بين الحكومة الإثيوبية وحكومة إقليم تيجراى الإقليمية، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.





وكانت رئيس الحكومة الإثيوبية أبى أحمد، المنتمى لعرقية الأورومو، تعهد بمواصلة القتال ضد إقليم تيجراى، ذى الأغلبية الأمهرية، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى، وسط تصاعد للعنف الذى أدى إلى فرار الآلاف من أبناء إثيوبيا إلى دولة السودان المجارة ويحذر خبراء ودبلوماسيون من أن ذلك الصراع سيكون من شأنه زعزعة استقرار البلد الذى يقطنه 110 ملايين نسمة، وتضر بمنطقة القرن الإفريقى.

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